Documentaire

Avec la crise, les Français sont devenus accros aux rabais. En témoigne le succès des dernières soldes : 80 % des Français y ont participé et plus de 70% des commerçants s’estimaient satisfaits.Mais, pour faire venir les clients, tous les commerçant ont consenti à des rabais conséquents : -30 à -40% dès le départ, et très vite une deuxième démarque à -50, -70%. Car aujourd’hui, plus que jamais, les chaînes comme les commerçants indépendants ont bien compris que le meilleur argument de vente, c’est un gros taux de réduction. Un documentaire Léa Froment, Cécile Fréchinos