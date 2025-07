Documentaire

Marie-Clémence, Diane, Guillemette et Ombeline ont grandi dans un milieu privilégié avec ses codes et ses traditions. Quartiers et établissements scolaires huppés, éducation religieuse rigoureuse, enseignement des bonnes manières, elles auraient toutes dû épouser un homme de leur rang et ne pas faire de vague.

Mais, leur soif de liberté et leur tempérament en ont décidé autrement. Elles ont choisi de s’affranchir des règles et de rompre avec leur destinée familiale.

Olivier Delacroix recueille la parole de ces femmes qui par amour, par conviction ou par besoin, ont décidé de vivre leur vie et non celle que d’autres avaient tracé pour elles.

Marie-Clémence a été élevée dans une famille bourgeoise catholique. Petite, elle imaginait déjà sa vie de famille, calquée sur celle de ses parents. Mais, c’était sans compter sur sa rencontre avec Aurore, devenue sa femme et la mère de son enfant…

Diane, héritière de la famille Kennedy, a vécu une enfance à part. Amoureuse et rebelle, elle a choisi d’épouser un roturier contre l’avis de sa famille. Parfaite femme d’intérieur pendant plus de 35 ans, sa vie s’est écroulée le jour de ses 60 ans, lorsque son mari l’a quittée, la laissant seule, sans argent et endettée…

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Guillemette, fille de comte, ne s’est jamais sentie à sa place dans sa famille très traditionnelle. En décalage, elle rêve d’une autre vie. Quand elle quitte sa Savoie natale, un autre monde s’ouvre alors à elle. Eprise de liberté, la jeune femme sort beaucoup et découvre les paradis artificiels. Mais aucune épreuve n’a entravé son désir d’être enfin elle-même…

Ombeline a grandi dans les beaux quartiers de la capitale. Lassée de l’entre soi et de la pression sociale de son milieu aristocratique, elle a pris de la distance, avant de devenir sur le tard humoriste et comédienne…

Quatre destins, quatre portraits de femmes déterminées.