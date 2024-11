Conférence

Afin de contrer les effets négatifs de l’utilisation abusive des technologies numériques sur notre vie et notre cerveau, osons passer moins de temps au téléphone et plus de temps avec les personnes que nous aimons, à faire les choses que nous aimons. Pendant plus de dix ans, Mario a travaillé dans le marketing, les relations publiques, la publicité et le lobbying. Il utilisait régulièrement les médias sociaux pour recueillir grandes quantités de données et recibler le public cible avec des messages intrusifs. Et pendant son temps libre, il était accro aux médias sociaux. Puis son fils Luca est né. Le réveil a été brutal. Trop, c’était trop. Il a supprimé tous ses comptes de médias sociaux et a pris le contrôle des notifications de son smartphone, de ses courriels et de ses messages instantanés. Et il a lancé le premier centre de bien-être numérique de Suisse.