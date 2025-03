Article

Le déchaussement des dents est un problème bucco-dentaire fréquent qui peut toucher les personnes à tout âge. Ce phénomène, aussi appelé récession gingivale, correspond à une perte progressive du tissu gingival qui expose peu à peu les racines dentaires.

Non seulement ce phénomène est esthétiquement désagréable, mais il peut aussi entraîner des complications sérieuses, comme des douleurs ou la perte totale de la dent concernée. Mais pourquoi les dents se déchaussent ?

Qu’est-ce que le déchaussement des dents ?

Le déchaussement dentaire survient lorsque la gencive qui protège la dent se rétracte progressivement. Au début, cela peut passer totalement inaperçu, car la récession gingivale est souvent lente et indolore. Mais progressivement, la racine de la dent devient visible, donnant une apparence plus longue à la dent concernée.

« Saviez-vous que près de la moitié des adultes souffrent d’une certaine forme de déchaussement des dents sans même s’en rendre compte ? »

Le problème est que cette exposition fragilise fortement la dent. En effet, les racines dentaires sont normalement protégées sous les gencives, dans un environnement humide, stable, et protégé contre les agressions extérieures. Lorsque les gencives reculent, les racines deviennent vulnérables, ce qui favorise leur usure rapide et augmente fortement le risque de sensibilité dentaire, voire d’infections graves comme la parodontite.

Les causes principales

Plusieurs facteurs expliquent le déchaussement des dents. Il est essentiel de bien les comprendre pour prévenir au mieux cette situation.

Mauvaise hygiène bucco-dentaire

C’est la cause la plus fréquente et la plus connue du déchaussement. Une hygiène insuffisante permet à la plaque dentaire de s’accumuler. Cette plaque se transforme en tartre, qui irrite la gencive, provoquant une inflammation chronique appelée gingivite, puis une parodontite.

« Selon les dentistes, la parodontite est responsable de 70% des cas graves de déchaussement dentaire. »

Brossage dentaire inadapté

Un brossage trop agressif ou l’utilisation d’une brosse à dents trop dure sont deux facteurs souvent négligés mais pourtant courants. À force d’agression mécanique, les tissus gingivaux finissent par s’affiner et se rétracter.

Tabac et alcool

Ces deux substances nuisent considérablement à la santé bucco-dentaire. Le tabac, en particulier, altère la circulation sanguine au niveau gingival, ce qui ralentit le renouvellement cellulaire et facilite la progression des maladies des gencives.

Les études montrent qu’un fumeur a trois fois plus de risques de subir un déchaussement dentaire précoce qu’un non-fumeur.

Facteurs génétiques et hormonaux

Certaines personnes sont génétiquement prédisposées à des problèmes gingivaux. De plus, les changements hormonaux (grossesse, ménopause) peuvent aussi augmenter la vulnérabilité des gencives.

Les symptômes à surveiller

Le déchaussement des dents ne se manifeste pas toujours par des symptômes évidents, du moins au début. Cependant, certains signes doivent alerter :

Sensibilité accrue au chaud ou au froid

Apparence visuelle d’une dent plus longue que les autres

Douleurs ou inconfort au brossage

Gencives rouges, enflées ou saignant fréquemment

« Un saignement régulier des gencives pendant le brossage est un signe précoce à ne surtout pas ignorer. »

Si ces symptômes apparaissent, consulter rapidement un dentiste permet d’éviter des conséquences beaucoup plus graves.

Conséquences potentielles du déchaussement non traité

Ne pas traiter le déchaussement des dents peut entraîner plusieurs complications sérieuses :

Perte progressive des dents

Augmentation de la sensibilité dentaire, rendant l’alimentation difficile

Risque accru d’infections gingivales et osseuses (parodontites sévères)

Altération significative de l’esthétique du sourire

Selon l’OMS, environ 20 % des adultes de plus de 40 ans ont déjà perdu une ou plusieurs dents à cause du déchaussement dentaire non traité.

Prendre ce problème à la légère peut donc avoir des répercussions très importantes sur la santé et le quotidien.

Solutions et traitements disponibles

Heureusement, des solutions existent pour traiter ou stopper la progression du déchaussement dentaire :

Nettoyage dentaire professionnel régulier (détartrage approfondi)

(détartrage approfondi) Amélioration des habitudes d’hygiène dentaire (brossage doux, usage de fil dentaire)

(brossage doux, usage de fil dentaire) Chirurgie gingivale , si le déchaussement est déjà avancé

, si le déchaussement est déjà avancé Greffe de tissu gingival pour restaurer l’esthétique et protéger les racines dentaires exposées

Il est important de souligner que plus le traitement est entrepris tôt, meilleures seront les chances de récupération complète des tissus gingivaux.

Comment prévenir efficacement le déchaussement ?

Prévenir reste toujours la meilleure solution pour éviter le déchaussement dentaire :

Adopter une hygiène bucco-dentaire rigoureuse (brossage doux deux à trois fois par jour, fil dentaire quotidiennement).

Consulter régulièrement un dentiste pour un contrôle approfondi.

Éviter de fumer et réduire la consommation d’alcool.

Adopter une alimentation saine, riche en vitamines et minéraux essentiels pour la santé des gencives.

Les dentistes recommandent une visite préventive tous les 6 à 12 mois pour maintenir des gencives parfaitement saines.

Les idées reçues sur le déchaussement dentaire

Certaines croyances populaires sont à déconstruire concernant le déchaussement :

Le déchaussement n’arrive qu’aux personnes âgées : Faux. Même les jeunes adultes peuvent en souffrir.

: Faux. Même les jeunes adultes peuvent en souffrir. Le déchaussement est toujours douloureux : Faux. Dans les premiers stades, il peut être totalement indolore.

: Faux. Dans les premiers stades, il peut être totalement indolore. Seul un dentiste peut identifier un déchaussement dentaire : Faux. Bien que le dentiste ait un diagnostic plus précis, chacun peut remarquer les premiers signes chez soi.

« La majorité des cas de déchaussement pourraient être évités simplement par une meilleure sensibilisation à ces quelques vérités. »

Conclusion : pourquoi les dents se déchaussent ?

Le déchaussement dentaire n’est pas une fatalité. Avec des gestes simples, une prévention régulière, et une prise en charge rapide dès l’apparition des premiers symptômes, il est tout à fait possible de garder des dents solides et saines tout au long de la vie.

Rappelons enfin l’importance capitale d’une bonne hygiène bucco-dentaire pour préserver non seulement l’esthétique de notre sourire mais aussi notre santé générale. N’hésitez jamais à demander conseil à votre dentiste : votre sourire vous en remerciera !