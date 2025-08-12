Podcast

« Je suis venu ici pour oublier. » : aux urgences psychiatriques de l’hôpital Sainte-Anne (CPOA), les patients défilent. De la salle d’attente aux couloirs, un service, ses infirmiers et ses médecins tentent d’endiguer les crises. Parmi les patients se trouve Rémi, un architecte venu de Mont-de-Marsan qui a été retrouvé nu dans la rue. Un cas bouleversant de « voyage pathologique » dans une immersion au cœur du quotidien de la santé mentale.

Psychoses, l’ordinaire de la folie

Des patients atteints de troubles psychiatriques ont été suivis par une documentariste dans leur quotidien médical, du cabinet aux urgences de Saint-Anne en passant par les médicaments et les tranches de vie drôles ou émouvantes. Schizophrénie, psychoses, maladies mentales et séances chez le psy : ces voix et parcours de vie résonnent comme une immersion sensible dans l’ordinaire de la folie.

Un documentaire de Claire Hauter