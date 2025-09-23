Documentaire

Emmanuel a 9 ans et vit avec sa petite sœur et ses parents à Paris. Si on l’observe jouer au foot, on ne remarque pas ce qui le distingue des autres enfants. Lorsqu’il avait 13 mois, sa surdité bilatérale a été diagnostiquée. En maternelle pour sourds et malentendants, Emmanuel a d »abord appris la langue des signes. Son souhait d’apprendre à parler, Emmanuel l’a toutefois communiqué très clairement à ses parents. À l’âge de 4 ans et demi, il a été opéré et peut entendre à nouveau depuis, grâce à un micro-ordinateur. Au début, tout n’était qu’un mélange confus de sons.À 6 ans, grâce à l’aide d’une orthophoniste, Emmanuel a progressivement appris à parler. Aujourd’hui, c’est avec assurance qu’il passe de la langue des signes au français oral.L’escrime, les sorties au Skate-park et les pitreries avec sa sœur font partie de son quotidien. Son handicap ne ressort que rarement, lorsqu’il réagit parfois plus lentement ou pas du tout. L’implant est devenu une partie de lui. Le soir, Emmanuel éteint son micro-ordinateur, et tout redevient silencieux.

