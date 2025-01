Documentaire

Etre sourd, c’est se priver de la musique, du rire des enfants, des petits sons et des mots. Etre sourd, c’est être isolé, exclu du monde extérieur et des autres. En France, on compte 5 millions de sourds, de légers à profonds. Il y a trois ans, nous avions fait la connaissance de Charlotte, Sophie et Catherine Fourastié… Sourdes par » accident » ou sourdes de naissance, elles avaient envie de se faire entendre. Elles débordent toujours de la même énergie et l’une d’entre elles a décidé de sortir de son silence.Réalisateur : L. FLÉCHAIRE &F. BORDES