Podcast



Anne Ghesquière reçoit Benjamin Putois, Docteur en sciences cognitives, psychologue clinicien et psychothérapeute. Ensemble, ils parlent de comment « Se libérer (enfin) de l’insomnie ». Celle-ci touche 1 adulte sur 5 et ce chiffre monte à 1 sur 3 chez les séniors ! Comment se libérer de la peur de l’insomnie, qui est une des causes premières de l’insomnie ? Dans son nouveau livre, Libérez-vous des insomnies, co-écrit avec Mélinée Chapoutot et préfacé par Christophe André, paru aux éditions Odile Jacob, Benjamin Putois propose un programme simple pour faire la paix avec son sommeil.