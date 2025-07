Documentaire

Une enquête de Martin Meissonnier sur les traces de la reine de Saba, qui confronte tradition orale, textes saints et archéologie. Qu’on l’appelle Bilquis chez les Arabes, reine de Saba en Israël ou Makeda chez les Éthiopiens, cette femme et sa civilisation oubliée nous font redécouvrir le monde de l’Ancien Testament. Le discours des intervenants, les lieux hantés de mémoire mêlent habilement l’intérêt historique, l’imagination, la poésie et la volonté des peuples de trouver leurs repères au travers du mythe de la reine de Saba. Ce personnage existe bel et bien dans les cœurs et dans l’inconscient collectif. Sous des facettes différentes selon les traditions et les cultures. Chaque pays a son propre regard sur cette légende et la fait vivre à sa manière.

Réalisation : Martin Meissonnier