Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ramsès II, le grand pharaon et ses enfants perdus L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Article Comment vivaient vraiment les gladiateurs ? L’image du gladiateur, forgée par des siècles de récits et plus récemment par le cinéma, est souvent celle d’un...

Documentaire Quelle est la signification des hiéroglyphes ? L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Article 295 à – 265 : Rome soumet les Etrusques Entre -295 et -265, la République romaine réussit à imposer sa domination sur les Étrusques, marquant une étape cruciale...

Documentaire Le Sphinx de Gizeh, le mystère persiste L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Documentaire La tombe « maudite » la plus grande d’Égypte Nous suivons une équipe d’égyptologues dans l’étouffante tombe TT33. Plusieurs explorateurs ont perdu la vie dans ses couloirs. Obscure,...

Conférence Le christianisme tardo-antique (IVe-VIIe s.) Conférence du 10 mars sur « Le christianisme tardo-antique dans l’Empire romain, de Constantin à l’émergence de l’islam (IVe-VIIe s.) »...

Documentaire Esprit inventif, la construction des Pyramides En 2 500 ans avant notre ère, une civilisation fascinante érigea des monuments immenses, les plus grands jamais construits...

Documentaire Rome, une ville née du Tibre L’histoire de Rome est fortement liée au Tibre, depuis ses origines. Nous allons remonter le cours de cette histoire,...

Conférence Mais pourquoi sommes-nous tous fascinés par l’Egypte des pharaons ? La fascination pour l’Égypte des pharaons traverse les siècles et les cultures, éveillant un intérêt universel et intemporel. Cette...

Documentaire Qui a pillé la tombe d’Amenemhat III ? \r

Amenemhat III se fait édifier deux complexes funéraires durant son règne : le premier à Dahchour baptisée la Pyramide...

Documentaire L’empire romain à son apogée Découvrons la vie et la légende de célébrités comme César et Cléopâtre. A quoi ressemblait leur vie à l...

Documentaire Les derniers mystères d’Egypte – Sur les traces de Cléopâtre La fascinante reine Cléopâtre, décrite tour à tour comme puissante, séductrice, envoûtante et manipulatrice, nourrit elle aussi les théories...

Documentaire Désert d’Arabie : dans les pas des caravaniers d’autrefois L’archéologue Laïla Nehmé se lance dans une aventure scientifique et humaine hors norme : reconstituer une caravane de dromadaires...

Documentaire L’âge d’or de la Grèce antique A la bataille de Marathon, l’armée perse est deux fois plus importante que celle des Athéniens. Pourtant, ce sont...

Article Quel était le but des arcs de triomphe chez les Romains ? Les arcs de triomphe sont des structures emblématiques de l’architecture romaine, souvent associées aux grandes victoires militaires et aux...

Documentaire L’ordre naît du chaos La mort de Jules César, en l’an 44 avant Jésus-Christ, conduit Rome au bord du chaos. La guerre civile...