Documentaire

Sous les rues et les immeubles du Caire se cache l’un des plus grands secrets de l’Egypte antique : Héliopolis, la « ville du Soleil ».

C’est sur ce site, qui abritait jadis le plus vaste et le plus somptueux des temples de l’empire, que les Egyptiens situaient les origines du monde et que le pharaon recevait son pouvoir des dieux.

Aiman Ashmawy et Dietrich Raue dirigent les fouilles d’un ambitieux chantier lancé avant la construction d’un ensemble immobilier.

Il s’agit probablement de l’ultime espoir de voir resurgir les vestiges de cette cité légendaire, enfouie sous une mégapole qui ne cesse de croître.

Réalisation: Christiane Streckfuß, Saskia Weisheit

Année: 2020