Thoutmôsis III, souvent éclipsé par des figures pharaoniques plus célèbres comme Ramsès II ou Toutankhamon, mérite pourtant une place de choix parmi les grands dirigeants de l’Égypte ancienne.

Surnommé le « Napoléon de l’Égypte ancienne», il fut un stratège militaire exceptionnel et un administrateur avisé, digne de figurer parmi les plus grands conquérants de l’Histoire.

Né vers 1481 av. J.-C., Thoutmôsis III régna de 1479 à 1425 av. J.-C., après une longue corégence avec sa tante et belle-mère, la reine Hatchepsout. Bien que cette période de corégence l’ait relégué à un rôle secondaire, cela ne l’a pas empêché d’observer et d’apprendre, développant ainsi un sens aigu de la stratégie et de la diplomatie.

À la mort de Hatchepsout, il prit les rênes du pouvoir et commença une série de campagnes militaires qui allaient transformer l’Égypte en une puissance impériale sans précédent.

Sous son règne, l’Égypte connut une expansion territoriale fulgurante. Thoutmôsis III mena pas moins de dix-sept campagnes en Asie, étendant son influence jusqu’à l’Euphrate et consolidant des alliances avec des royaumes lointains.

Sa victoire la plus célèbre reste celle de la bataille de Megiddo, où sa stratégie audacieuse et son talent de meneur d’hommes permirent à l’Égypte de vaincre une coalition de princes cananéens. Cette victoire est souvent considérée comme une démonstration magistrale de l’art de la guerre dans l’Antiquité.

En plus de ses exploits militaires, il fut également un bâtisseur infatigable. Il embellit Karnak, ajoutant des pylônes, des salles hypostyles et des obélisques qui témoignent encore de son ambition et de sa vision. Son règne vit également la mise en place de réformes administratives qui renforcèrent l’autorité centrale, assurant ainsi la stabilité et la prospérité de l’Égypte pendant des décennies.

Malgré ces réalisations impressionnantes, Thoutmôsis III reste relativement méconnu du grand public. Les raisons de cet oubli sont multiples : l’ombre de Hatchepsout, la fascination pour des figures plus récentes ou simplement le passage du temps.

Pourtant, son impact sur l’histoire de l’Égypte et sa capacité à transformer des défis en opportunités font de lui un pharaon conquérant qui mérite d’être redécouvert et célébré.