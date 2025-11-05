Podcast

Depuis la découverte, voilà un siècle, de la tombe de Toutankhâmon par l’archéologue Howard Carter, la vie de ce jeune pharaon, le onzième de la XVIIIe dynastie, suscite beaucoup de curiosité.

Les spécialistes s’interrogent notamment sur les causes de son décès, vers 1327 avant notre ère, alors qu’il n’avait pas 20 ans. De nombreuses hypothèses ont été avancées. D’après l’une d’elles, le jeune souverain serait tombé du char qu’il conduisait.

Des archéologues vont même jusqu’à supposer qu’il menait ses chevaux à grand train, alors qu’il avait sans doute trop bu. Des éléments d’un char et des objets en rapport avec le vin ont en effet été trouvés dans la tombe royale. D’ici à penser que le pharaon conduisait en état d’ébriété, il n’y avait qu’un pas.

Et il devait tenir à ces objets, car, dans l’ancienne Égypte, les puissants garnissaient leurs tombes de ceux qui leur étaient chers. Pas de doute pour certains égyptologues : Toutankhâmon aimait conduire des chars, même un peu éméché, et serait mort par imprudence.

Mais d’autres spécialistes ne sont pas de cet avis. Le jeune pharaon n’aurait pu mourir de cette façon, pour la bonne raison qu’il ne pouvait se tenir debout sans aide. Ils s’appuient sur des examens très précis, réalisés au moyen d’une technique d’imagerie médicale perfectionnée.

Elle a permis d’en apprendre davantage sur la santé du jeune Roi et sur les maux sont il souffrait. Et ils étaient nombreux. Pour les scientifiques, cette fragilité est liée sans aucun doute à une forte consanguinité.

Selon la tradition, en effet, il était né de l’union entre un frère et une sœur. Les traces de cet héritage génétique se lisaient aussi bien dans la largeur des hanches que dans la forme particulière de la mâchoire.

Toutankhâmon était également affublé d’un pied-bot et d’une douloureuse maladie, qui attaquait les os des pieds. Ces particularités l’empêchaient donc de tenir debout sans l’aide d’une canne ou l’appui de quelqu’un.

Ces égyptologues pensent plutôt, sans en être certains, que le décès serait dû à la malaria ou aux conséquences d’une crise d’épilepsie.