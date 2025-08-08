Matthew Adams, archéologue, étudie l’égyptologie depuis plusieurs années. Son travail se concentre sur les ruines d’Abydos, mais le temps est compté.
Matthew Adams, archéologue, étudie l’égyptologie depuis plusieurs années. Son travail se concentre sur les ruines d’Abydos, mais le temps est compté.
Mystérieuses et fascinantes, les pyramides de l’Egypte ancienne sont à la fois les plus impressionnantes et les plus emblématiques...
Des spéléologues explorent les sous-sols du système de chauffage des thermes de Stabies. Il y trouvent un testudo remarquablement...
A la poursuite d’Héraclite, philosophe présocratique à la pensée immortelle et à l’existence nimbée de mystère, Le mardi des...
Quand on pense aux gladiateurs de la Rome antique, on imagine souvent des combats sanglants, des cris de foule,...
Caius César Germanicus mieux connu sous le nom de Caligula est né au sud du Latium dans la villa...
La cité antique d’Hélikè, souvent désignée comme la « véritable Atlantide », continue de captiver les esprits des passionnés...
L’ancienne Mésopotamie a prouvé qu’une terre fertile et des connaissances nécessaires à sa culture étaient recette de richesse et de civilisation. Découvrez...
Dans La Guerre des Gaules, César évoquent clairement des réunions de druides dans des bois sacrés : « Chaque...
L’histoire de Cléopâtre VII, la plus célèbre reine de l’Antiquité, est si riche en amours tragiques et en intrigues...
En 64, plus de la moitié de Rome fut détruite par un incendie ravageur. Néron a souvent été accusé...
A la suite de la révolte de l’Ionie, province grecque soumise aux Perses, le Roi Darius 1er, dit «...
Diogène de Sinope, figure emblématique de la Grèce antique, incarne à lui seul un mode de vie et une...
Depuis le XVIIe siècle, plus d’un millier de momies, issues pour la plupart de l’âge du fer entre 800...
Afin de pouvoir bien s’exprimer en public, Plutarque nous dit que Démosthène se mettait des cailloux dans la bouche....
Les Carthaginois, dans leurs conquêtes, ont élaboré des navires de commerce capables de traverser les mers, dont les plans...
Hannibal était l’un des généraux les plus célèbres de l’histoire antique. Il est connu pour avoir traversé les Alpes...
Nombreux sont ceux qui ont espéré percer les secrets des géants de pierre, merveilles d’Egypte. Une mission internationale a...
Depuis plus de huit siècles, Lalibela, petite ville perdue au cœur des montagnes éthiopiennes, attire des dizaines de milliers...
\r\nL’équipe de Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil supérieur des antiquités égyptiennes, est à la recherche de la reine...
Au XIXe siècle, on ne peut se résoudre à croire, en Europe, au fait que les pyramides ne seraient...
