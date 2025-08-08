Ressources Dans la même catégorie

Conférence Dans le secret des pyramides de l’Egypte ancienne Mystérieuses et fascinantes, les pyramides de l’Egypte ancienne sont à la fois les plus impressionnantes et les plus emblématiques...

Documentaire Le thermes de Stabies : plongée dans le quotidien de l’Empire Romain Des spéléologues explorent les sous-sols du système de chauffage des thermes de Stabies. Il y trouvent un testudo remarquablement...

Podcast Héraclite (vers 544-480 av. J.-C.) : à contre courant A la poursuite d’Héraclite, philosophe présocratique à la pensée immortelle et à l’existence nimbée de mystère, Le mardi des...

Article 4 infos insolites sur les gladiateurs Quand on pense aux gladiateurs de la Rome antique, on imagine souvent des combats sanglants, des cris de foule,...

Conférence Caligula. Itinéraire d’un empereur romain réputé « monstrueux » Caius César Germanicus mieux connu sous le nom de Caligula est né au sud du Latium dans la villa...

Article La disparition de la cité antique d’Hélikè ou la véritable Atlantide La cité antique d’Hélikè, souvent désignée comme la « véritable Atlantide », continue de captiver les esprits des passionnés...

Documentaire L’ancienne Mésopotamie en bref L’ancienne Mésopotamie a prouvé qu’une terre fertile et des connaissances nécessaires à sa culture étaient recette de richesse et de civilisation. Découvrez...

Article Les bosquet sacrés des Celtes Dans La Guerre des Gaules, César évoquent clairement des réunions de druides dans des bois sacrés : « Chaque...

Documentaire La fille de Cléopâtre – Reines de l’Égypte antique L’histoire de Cléopâtre VII, la plus célèbre reine de l’Antiquité, est si riche en amours tragiques et en intrigues...

Documentaire Néron a-t-il provoqué le violent incendie de Rome en 64 ? En 64, plus de la moitié de Rome fut détruite par un incendie ravageur. Néron a souvent été accusé...

Documentaire Tactiques militaires de légende : la bataille de Marathon A la suite de la révolte de l’Ionie, province grecque soumise aux Perses, le Roi Darius 1er, dit «...

Podcast Diogène de Sinope ou la subversion Diogène de Sinope, figure emblématique de la Grèce antique, incarne à lui seul un mode de vie et une...

Podcast Démosthène : aux origines de la réthorique Afin de pouvoir bien s’exprimer en public, Plutarque nous dit que Démosthène se mettait des cailloux dans la bouche....

Documentaire Ils ont changé le monde – Les Carthaginois Les Carthaginois, dans leurs conquêtes, ont élaboré des navires de commerce capables de traverser les mers, dont les plans...

Documentaire Mission Hannibal Hannibal était l’un des généraux les plus célèbres de l’histoire antique. Il est connu pour avoir traversé les Alpes...

Documentaire Khéops, mystérieuses découvertes (2/2) Nombreux sont ceux qui ont espéré percer les secrets des géants de pierre, merveilles d’Egypte. Une mission internationale a...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Éthiopie, la légende de Lalibela Depuis plus de huit siècles, Lalibela, petite ville perdue au cœur des montagnes éthiopiennes, attire des dizaines de milliers...

Documentaire Néfertiti et la dynastie perdue \r

L’équipe de Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil supérieur des antiquités égyptiennes, est à la recherche de la reine...