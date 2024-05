Documentaire



Le monde entier a les yeux rivés sur la pyramide du pharaon Khéops, en Égypte. Pourtant, juste à côté, sur le plateau de Gizeh, d’autres chefs-d’œuvre architecturaux défient la loi du temps : le Sphinx, ce lion à tête humaine, et les pyramides des pharaons Khéphren et Mykérinos. Bien que Khéops occupe toute la place sur la scène internationale, ses deux voisines n’ont rien à lui envier. Elles sont également le fruit des prouesses humaines et architecturales, et recèlent de nombreux mystères. Avec Khéphren et Mykérinos, les pharaons poursuivaient leur quête de perfection. Comment ce gigantesque complexe funéraire a-t-il émergé du sable ?

Documentaire : Pyramides : Les Mystères Révélés – Gizeh, les derniers secrets



Un documentaire de Marie Perrin