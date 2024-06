Conférence

Si les auteurs romains du I er s. av. J.-C. comme Cicéron regardent le siècle précédent comme leur « Belle Époque », c’est que leurs temps sont devenus bien sombres. Pendant plus de soixante ans, Rome a été le théâtre de guerres civiles brutales, de révoltes et de conflits sanglants. Des personnalités hors du commun ont marqué cette période mouvementée : les Gracques, Marius, Sylla, Pompée, et bien sûr, le légendaire Jules César.

Avec Alexandra Pierré-Caps.