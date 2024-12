Documentaire

À Hammamet, ville balnéaire touristique de Tunisie, anciennement dénommée Pupput, se trouve la plus grande nécropole romaine d’Afrique, d’environ un hectare. Depuis 1996, deux campagnes de fouilles par an sont menées par des archéologues tunisiens, français, italiens et japonais sous la direction de Marc Griesheimer et d’Aïcha Ben Abed. Il s’agit d’une fouille d’urgence, car ce site sera recouvert rapidement par un complexe touristique. Les archéologues cherchent à comprendre les rites funéraires de divers types (incinération et ensevelissement) qui ont été pratiqués pendant trois siècles. Plus de mille tombes intactes sont livrées à leur connaissance.

De nombreuses amphores ont été découvertes dans la nécropole ; elles servaient de cercueils pour les plus pauvres. L’étude détaillée de la composition des terres, de leur provenance permet de mieux connaître la population qui vivait dans cette cité, d’appréhender la richesse des échanges commerciaux qu’elle avait développés avec d’autres pays.

L’observation des décors et des peintures des sépultures, des objets domestiques, des vases funéraires… apporte également de nombreux renseignements sur la vie quotidienne de ces hommes.

Réalisateur : Serge Viallet