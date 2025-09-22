-
Documentaire
Après quinze ans d’enquêtes, l’archéologue François Desset est parvenu à décoder l’élamite linéaire, écriture millénaire réputée indéchiffrable. Récit d’une...
-
Documentaire
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
-
Documentaire
-
Conférence
La fascination pour l’Égypte des pharaons traverse les siècles et les cultures, éveillant un intérêt universel et intemporel. Cette...
-
Documentaire
Découverte des pyramides de Gizeh, le temple de Karnak, le temps d’Amon à Louxor, le temple de Kom Ombo...
-
Documentaire
L’Institut français de Pondichéry abrite des milliers de manuscrits liés au culte du dieu Shiva, une des traditions théistes...
-
Article
Parce que leurs noms sonnent de manière semblable et que leur immense richesse marque les esprits, Crassus et Crésus...
-
Conférence
Au premier siècle de notre ère, l’Empire romain atteint son apogée territoriale, militaire et administrative, mais cette puissance suscite...
-
Podcast
Aristote est l’inventeur de la logique. Est-ce que cela signifie qu’avant lui, la logique n’existait pas ? Non. Mais...
-
Documentaire
En 1940, l’égyptologue français Pierre Montet découvre une tombe intacte, non pillée, phénomène rare. Il s’agit de la chambre...
-
Podcast
Ovide, c’est le Don Juan de l’Antiquité romaine ! Dans un récit inédit en deux parties, Virginie Girod vous...
-
Documentaire
Des anciens mythes aux découvertes modernes, c’est une captivante chronique à la gloire de l’Empire romain.
-
Article
La deuxième guerre Médique, qui a eu lieu entre 480 et 479 avant J.-C., est l’un des conflits majeurs...
-
Documentaire
Aux environs de 800 avant Jésus-Christ, le Koush, un Etat du sud de l’empire égyptien, s’élève et conquiert le...
-
Article
Cinq siècles : c’est le temps que durera le Nouvel empire (1567-1085 avant J.-C.). Cinq siècles durant lesquels la...
-
Documentaire
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
-
Documentaire
Imaginez : vous êtes tranquillement à bord de votre bateau près de la côte du Péloponnèse en Grèce, lorsque...
-
Article
La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...
-
Documentaire
Nichée au cœur du désert jordanien, Pétra est l’un des sites archéologiques les plus spectaculaires au monde. Fondée par...
-
Conférence
Un homme percé de flèches, deux femmes au crâne fracassé : la nécropole de Téviec dans le Morbihan semble...