L’identification et la classification des hiéroglyphes égyptiens constituent une étape fondamentale pour comprendre l’écriture, la pensée et la culture...

Et si l’un des plus grands empereurs romains était né au cœur du désert africain ? Les restes archéologiques...

Le siège et la chute de Jérusalem furent un des événements les plus marquants de l’histoire de l’Empire romain...

Documentaire

Accompagnés d’experts, scientifiques et égyptologues français et internationaux, et via la reconstitution du site de la Grande Pyramide de...