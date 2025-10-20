Documentaire

Et si Blake et Mortimer avaient eu raison dans « Le mystère de la grande pyramide » ? L’histoire des dix-sept ans de règne d’Akhenaton, dixième pharaon de la 18e dynastie, tient en effet de l’énigme historique. Entre l’an IV et l’an VI de son règne, au milieu du XIVe siècle avant notre ère, Amenhotep IV devient Akhenaton. Il change de nom car il change de dieu.

Le roi fonde alors une nouvelle capitale en Moyenne-Égypte, Akhetaton, cité sainte et ville palatiale, aujourd’hui Tell el-Amarna. Redécouvert au milieu du XIXe siècle, Akhenaton impose violemment le culte d’un dieu unique : la première étincelle du monothéisme.

Dans cette deuxième saison aussi passionnante et ludique que la précédente, l’historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, poursuit son exploration alerte des dates marquantes de l’histoire, des trésors artistiques ornant la grotte de Lascaux, en 18000 avant notre ère, au coup d’État militaire contre le président chilien Salvador Allende, le 11 septembre 1973. Mobilisant son talent de conteur, associé à une animation qui s’appuie sur une riche iconographie, et convoquant éclairages de spécialistes et approche réflexive, l’historien bouscule notre regard sur vingt événements majeurs et les traces qu’ils ont laissées dans les mémoires, en les replaçant dans une perspective globale et en assumant les incertitudes de la science historique.

