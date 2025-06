Conférence

L’identification et la classification des hiéroglyphes égyptiens constituent une étape fondamentale pour comprendre l’écriture, la pensée et la culture de l’Égypte antique. Les hiéroglyphes ne sont pas de simples dessins : ils forment un système d’écriture complexe, riche de symboles phonétiques, idéographiques et déterminatifs. Comprendre pourquoi et comment les classer permet non seulement de mieux interpréter les textes anciens, mais aussi de préserver et transmettre un patrimoine linguistique unique.