Article 295 à – 265 : Rome soumet les Etrusques Entre -295 et -265, la République romaine réussit à imposer sa domination sur les Étrusques, marquant une étape cruciale...

Documentaire Le Sphinx de Gizeh, le mystère persiste L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Documentaire La tombe « maudite » la plus grande d’Égypte Nous suivons une équipe d’égyptologues dans l’étouffante tombe TT33. Plusieurs explorateurs ont perdu la vie dans ses couloirs. Obscure,...

Conférence Le christianisme tardo-antique (IVe-VIIe s.) Conférence du 10 mars sur « Le christianisme tardo-antique dans l’Empire romain, de Constantin à l’émergence de l’islam (IVe-VIIe s.) »...

Podcast Jules César, ombres et lumières C’est en Auvergne que nous conduit Franck Ferrand. Nous faisons un saut de plus de deux mille ans en...

Documentaire Visite d’une étrange pyramide interdite au public Le tombeau de Snéfrou, la plus mystérieuse des pyramides d’Égypte

Documentaire Les grands mythes – Prométhée, le révolté de l’olympe \r

Prométhée et son frère Epiméthée sont les fils d’un titan, Japet. Japet s’est opposé à Zeus pendant la Titanomachie....

Documentaire Gladiateurs, retour d’entre les morts \r

Les gladiateurs étaient des combattants professionnels qui s’entrainaient dans une école, le ludus. L’origine des combats de gladiateur de...

Documentaire A la recherche de la vérité – Le secret des pyramides La datation de la construction des grandes pyramides égyptiennes de Gizeh est sujette à polémiques. Dans sa recherche de...

Documentaire Iran : Aratta, à l’aube des civilisations En 2001, au sud-est de l’Iran, le changement du cours de la rivière Halil Roud a dévoilé la présence...

Documentaire L’épopée de la Grèce antique (1/2) En 438 avant notre ère s’achève la construction du Parthénon, un édifice qui domine la ville d’Athènes, symbolisant la...

Conférence Les écoles stoïcienne et épicurienne en philosophie La philosophie antique a été marquée par des courants de pensée profondément influents, dont le stoïcisme et l’épicurisme. Ces...

Podcast Sparte, cité des arts, des armes et des lois Nous avons généralement tendance à faire de Sparte un monde à part, un monde si particulier qu’il a donné...

Documentaire Heliopolis, berceau des dieux Chercheurs et scientifiques travaillent à Héliopolis depuis des siècles, ils ont mis à jour des découvertes scientifiques et culturelles...

Article Aminoclès, ingénieur grec de génie Les exploits maritimes accomplis par les marins grecs furent fort nombreux et variés : outre les figures emblématiques telles...