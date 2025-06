Documentaire

Patrick Boucheron revisite l’histoire à travers le prisme des grandes dates… Le temps chrétien commence avec la naissance du Christ, mais l’événement qui lui donne son sens et qui fait date dans son histoire est la crucifixion. Ce châtiment, ordonné par Ponce Pilate, constitue peut-être l’indice le moins incertain de l’existence de Jésus pour les historiens, qui le situent en 33.

Où la crucifixion du Christ s’est-elle déroulée ? Au IVe siècle, l’empereur romain Constantin, converti au christianisme, fait ériger à Jérusalem le Saint-Sépulcre, à l’emplacement supposé du tombeau du Christ. Mais il semblerait que le temps se colonise plus facilement que l’espace : alors que l’idée chrétienne s’est imposée au monde au travers de son calendrier, les lieux de mémoire restent douloureusement disputés dans la ville berceau des trois monothéismes.

Portée par le récit face caméra, aussi savant que vivant, de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, cette collection documentaire met l’histoire en mouvement. Des frises chronologiques animées accueillent images, documents et archives, illustrant les dix grandes dates évoquées. En reconstituant, au fil d’une enquête captivante, ces événements inscrits dans les manuels scolaires, et en les replaçant dans plusieurs temporalités (au moyen des différents calendriers), la série rend ainsi sensible la manière dont l’histoire s’écrit, se date et se commémore. Une approche nouvelle du sujet, où se croisent art de la narration, techniques ludiques d’animation et rigueur scientifique.

