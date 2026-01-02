Raconter l’histoire de Jésus, c’est retracer sa vie à partir de ce qui nous est relaté grâce aux Evangiles, mais aussi grâce aux travaux des historiens. Des découvertes récentes permettent en effet d’en savoir davantage. Passionnant récit que celui-ci : qui était-il, quel était son physique, qui étaient ses parents, avait-il des frères et sœurs, a t-il connu l’amour, les miracles ? On va tout savoir…