Documentaire Exploration d’un des plus célèbres monuments d’Égypte : le temple d’Hatchepsout Le tombeau antique qui se trouve sous le temple, ainsi que les nombreux objets qu’il contient, éclairent les archéologues...

Conférence Rome et les mondes barbares aux IVe et Ve siècles À la fin de l’Antiquité, Rome se trouvait à un carrefour crucial de son histoire. Les IVe et Ve...

Article 4 infos insolites sur Cléopâtre Cléopâtre VII Théa Philopator demeure, sans l’ombre d’un doute, l’une des figures les plus fascinantes et pourtant les plus...

Article Comment Athènes a inventé la démocratie ? L’histoire de la gouvernance humaine a connu son tournant le plus décisif au cœur du Ve siècle avant notre...

Article Les pharaons les plus influents de l’Égypte antique L’histoire de l’humanité a rarement connu une civilisation aussi pérenne, grandiose et fascinante que celle de l’Égypte ancienne. Durant...

Conférence La question foncière en Grèce ancienne La question foncière en Grèce ancienne occupe une place centrale dans l’histoire politique, sociale et économique des cités-États. La...

Documentaire Cléopâtre : mère, maîtresse, meurtrière, reine (2/2) Cléopâtre, la dernière reine égyptienne et l’une des femmes les plus légendaires de l’histoire. Une belle séductrice qui a...

Documentaire Les bâtisseurs de l’impossible – Vaisseaux extraordinaires Connu pour sa folie et ses excès, l’empereur romain Caligula ordonne en 40 après JC la construction de deux...

Documentaire Aux origines – Alexandre le Grand Alexandre III de Macédoine, plus connu sous le nom d’Alexandre le Grand est considéré comme l’un des plus grands...

Podcast Ménandre – Une vie, une oeuvre : 342-291 av. J.-C. Ménandre était un dramaturge grec ancien, né vers 342 avant J.-C. à Athènes et décédé en 291 avant J.-C....

Documentaire Les derniers jours d’Herculanum – Pompéi Le 24 août de l’an 79 après Jésus-Christ, le Vésuve se déchaîne et entre dans l’histoire. La riche cité...

Documentaire Alexandre devient Grand | Points de repères « Et si cela n’avait pas eu lieu ? » : cette série destinée au jeune public revisite la grande histoire...

Documentaire Comprendre la Rome antique Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a...

Documentaire Clin d’œil – Thônis Héracléion Imaginez un instant : vous plongez pour ramasser votre tuba tombé au fond de l’eau, et vous tombez soudain...

Podcast Jésus de Nazareth Franck Ferrand nous invité à découvrir la figure de Jesus de Nazareth, dont le retentissement du message a influencé...

Documentaire Héros de légende – Ep01 – Ulysse roi d’Ithaque De sa victoire contre le Cyclope à ses retrouvailles avec Pénélope, le document revient sur les aventures d’Ulysse contées...

Conférence Aventicum, site et musée romains Nichée au cœur de la Suisse romande, Aventicum incarne l’un des plus précieux témoignages du passé romain helvétique. Ancienne...