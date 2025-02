Documentaire

Carthage était essentiellement une nation de navigateurs et sa marine était invincible dans la Méditerranée occidentale jusqu’à ce qu’elle fut défiée par les Romains. Tandis que l’armée carthaginoise était cosmopolite et composée de mercenaires étrangers, sa marine en revanche était composée intégralement de natifs carthaginois. Les équipages et les officiers de leurs navires de guerre étaient essentiellement carthaginois. Ces navires rapides étaient surtout utilisés pour protéger les navires de commerce carthaginois des rivaux et des pirates. Quand Carthage entra en guerre pour la première fois contre Rome en 265 av. J.-C. pour le contrôle de la Sicile, les Romains réalisèrent rapidement qu’ils devraient battre les Carthaginois à la fois sur terre et sur mer. Carthage fut fondée par les Phéniciens de Tyr peut-être vers la fin du IXe siècle av. J.-C. Au VIe siècle, elle était devenue la puissance maritime dominante de la Méditerranée occidentale…