Grèce antique : comment le vin était-il fabriqué ?

Dans l’antiquité grecque, l’art de la vinification était une pratique hautement développée et intégrée à la culture et à la vie quotidienne. Les Grecs accordaient une grande importance à la fabrication de leurs vins, considérant le vin comme une boisson divine ayant des propriétés sacrées et médicinales.

Pour commencer, les Grecs sélectionnaient méticuleusement les raisins pour leur vin. Ils cultivaient plusieurs variétés de raisins, chacune ayant des caractéristiques distinctes et contribuant à la diversité des saveurs des vins produits. Les raisins étaient récoltés à maturité optimale, souvent à la main pour éviter d’endommager les précieux fruits.

Une fois les raisins récoltés, le processus de vinification commençait. Les Grecs utilisaient des pressoirs pour extraire le jus des raisins, souvent en écrasant les raisins avec leurs pieds dans de grandes cuves en pierre ou en bois. Ce processus permettait de libérer le jus des raisins tout en préservant les arômes et les saveurs naturelles.

Le jus de raisin était ensuite transféré dans des jarres en argile appelées amphores, où il fermentait naturellement grâce aux levures présentes sur la peau des raisins. Les Grecs étaient conscients de l’importance de la fermentation dans le processus de vinification, et ils surveillaient attentivement la température et le temps de fermentation pour obtenir le profil de saveur désiré.

Une fois la fermentation terminée, le vin était souvent conservé dans des amphores pendant plusieurs mois, voire des années, pour permettre aux saveurs de se développer et à la texture de s’affiner. Les Grecs utilisaient parfois des techniques de vieillissement spéciales, telles que l’ajout de résine de pin pour produire des vins résinés distinctifs, ou le vieillissement en amphores enterrées pour créer des vins plus complexes.

Enfin, le vin était prêt à être dégusté et partagé lors de banquets, de cérémonies religieuses ou de simples repas quotidiens. Les Grecs considéraient le vin comme un élément essentiel de la vie sociale et culturelle, et sa fabrication était entourée de rituels et de traditions transmises de génération en génération.