Découvrez l’histoire d’Artémise, reine, cheffe de guerre et combattante durant l’Antiquité, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit en deux épisodes inédits. Nous sommes au Ve siècle avant J.-C. dans la région de la mer Égée, séparant la côte est de la Grèce et la côte ouest de l’actuelle Turquie. Fille du roi d’Halicarnasse, Artémise est à son tour reine d’Halicarnasse en Asie Mineure. Son suzerain, le roi perse Xerxès Ier, rêve de conquérir la Grèce continentale. Pour y parvenir, le roi des rois lève une gigantesque armée. Tous ses vassaux, dont Artémise, fournissent des hommes et des armes. De l’autre côté de la mer Égée, les différents chefs des cités-états grecques n’ont pas conscience du stratagème perse. Pourtant, sur les conseils de Thémistocle, ils s’unissent par précaution, en cas d’attaque. Alors qu’en juin 480 avant J.-C., les Perses marchent victorieusement sur le nord de la Grèce, à Athènes, la résistance s’organise…