Le prêtre babylonien Bérose présenta en grec au IIIe siècle av. J.-C. les caractéristiques de la civilisation babylonienne dans un ouvrage connu seulement par des citations, les Babyloniaca. Il y raconte comment un être sorti de la mer, nommé Oannès, donna aux Babyloniens tous les éléments de leur civilisation, ajoutant : « Depuis ce jour, plus rien ne fut inventé ». Ce récrit peut être largement recoupé avec des données babyloniennes. On a affaire à un monde auquel l’idée de progrès est radicalement étrangère.