La mort était très importante dans l’Égypte antique, et les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Les croyances religieuses de l’Égypte antique étaient centrées sur l’idée d’une vie après la mort, et les Égyptiens croyaient que leur âme, ou ka, continuait à exister après leur mort physique.

Les Égyptiens croyaient également que la mort n’était pas la fin, mais plutôt une étape vers une nouvelle vie. Ils pensaient que les morts devaient être enterrés dans des tombes, souvent remplies de trésors et d’objets personnels, pour les aider dans leur voyage vers l’au-delà.