Article

L’assassinat de Jules César marque un point de bascule pour la République romaine. Cet événement tragique ouvre une période de profondes turbulences, plongeant Rome dans une nouvelle vague d’instabilité politique et sociale.

Deux personnalités émergent de ce chaos : Marc Antoine, un général de 42 ans reconnu et respecté, et Octave, le petit-neveu et fils adoptif de César, qui sera plus tard connu sous le nom d’Auguste, le premier empereur romain.

Pendant ce temps, en Égypte, Cléopâtre VII Philopator se consacre à la gestion de son royaume et veille sur son fils Césarion, fruit de sa relation avec César, que ce dernier a laissé en dehors de son testament au profit d’Octave. Refusant de se mêler aux querelles romaines, elle observe avec prudence les événements tout en assurant la continuité de la dynastie égyptienne.

La rencontre de Marc Antoine et Cléopâtre

Chargé par Rome de maintenir l’ordre dans les provinces orientales, Marc Antoine se rend en Cilicie où il rencontre Cléopâtre. Séduite par ce militaire influent, elle parvient à attirer son attention, tout comme elle l’avait fait autrefois avec César. Marc Antoine est fasciné par le mode de vie somptueux de la cour égyptienne et passe l’hiver 42-43 avant notre ère en Égypte.

Cette période marquera le début d’une relation passionnée et tumultueuse entre eux. Durant cette idylle, Cléopâtre donne naissance à deux enfants, Alexandre Hélios et Cléopâtre Séléné, renforçant davantage l’alliance personnelle et politique entre les deux dirigeants.

Le couple rêve d’un vaste empire oriental, unissant les terres d’Égypte aux nouvelles conquêtes de Marc Antoine. Grâce à ses forces aguerries, Marc Antoine soumet des territoires stratégiques comme la Phénicie, le Liban et Chypre, consolidant ainsi son influence et étendant leur sphère de pouvoir.

Les tensions croissantes entre Rome et l’Égypte

Cette alliance avec Cléopâtre, d’abord forgée sous César, devient un sujet de controverse à Rome. Le sort des provinces conquises par Marc Antoine semble ambigu pour les Romains, suscitant la méfiance.

Pour stabiliser la situation, Antoine avait initialement scellé une union politique avec Octavia, la sœur d’Octave, renforçant temporairement la paix. Mais son retour en Égypte et son mariage avec Cléopâtre en –37 accentuent les tensions. Octave, irrité par cette union, lance une campagne de diffamation contre Cléopâtre, la dépeignant comme une menace pour Rome.

Progressivement, Octave rallie le Sénat contre le couple oriental et prépare la guerre. Les deux forces se préparent à un affrontement inévitable.

La bataille d’Actium : le choc des deux puissances

La bataille décisive se déroule près de Corfou, où une grande bataille navale oppose les forces de Marc Antoine et Cléopâtre à celles d’Octave. La flotte de Cléopâtre comprend près de 500 navires, dont 300 romains, tandis que celle d’Octave, bien que plus réduite avec environ 400 vaisseaux, est dirigée par un stratège exceptionnel, Agrippa.

La flotte orientale subit une défaite cinglante. Cléopâtre, réalisant l’inévitable, quitte le champ de bataille avec une soixantaine de navires, laissant Marc Antoine dans une situation désespérée. Désespéré mais fidèle, Antoine rejoint Cléopâtre et finit par se suicider dans ses bras.

La fin de Cléopâtre et la chute de l’Égypte

Peu après, Octave débarque en Égypte, où Cléopâtre tente une dernière fois de charmer le conquérant romain.

Cependant, cette fois, ses efforts sont vains. Âgée de 39 ans, elle n’a plus l’ascendant qu’elle exerçait lors de sa rencontre avec César, alors qu’elle n’avait que 21 ans. Octave refuse ses avances et, déterminé à soumettre le royaume égyptien, pousse Cléopâtre au suicide en la menaçant de l’exposer publiquement lors de son triomphe.

Ainsi, en –30, l’Égypte est annexée et devient une province impériale romaine. Elle restera sous domination romaine pendant environ 320 ans, jusqu’à ce qu’elle passe sous l’influence de l’Empire byzantin, clôturant l’ère de l’Égypte pharaonique.