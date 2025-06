Documentaire

Sauver des emplois, relancer l’économie en achetant français : le « patriotisme économique » est plus que jamais à la mode. Aujourd’hui, 75 % des Français se disent prêts à payer plus cher pour consommer des produits « made in France ». La garantie française fait donc vendre…. Mais que cache cette appellation, et comment être sûr de bien acheter français ? Nous avions déjoué les pièges du « made in France », et découvert que des entreprises profitaient des failles de la législation pour apposer le précieux label, ou délocalisaient leur production sans en informer leurs clients. Pour qu’un produit soit officiellement « made in France », il suffit que 45% de son prix de revient soit effectivement réalisé dans l’hexagone. Trois ans plus tard, la situation a-t-elle changé ? Nous avons mené l’enquête sur des produits emblématiques du savoir-faire français : couteaux, vaisselle haut de gamme, textiles. Il y a trois ans, des entrepreneurs se battaient pour plus de transparence. Un label « Origine France Contrôlée », a bel et bien été lancé en 2011, attribué après vérification par le bureau Veritas. Et aujourd’hui, les dossiers de demande du label « Origine France Contrôlée » foisonnent. Le made in France : plus que jamais un produit d’appel !

Un documentaire de Sébastien Girodon.