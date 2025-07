Documentaire

Le Portugal est devenu l’une des destinations les plus attractives d’Europe, accueillant les investisseurs, touristes et les retraités. Ses atouts sont nombreux : climat agréable, qualité de vie, prix très compétitifs, fiscalité intéressante et sites naturels préservés… Ainsi Marie-Eve, John et leurs deux enfants ont emménagé à Lisbonne, la capitale, il y a quelques mois. A quelques dizaines de kilomètres, le village de Comporta est devenu un refuge de stars et de milliardaires. Chantal et Robert envisagent, quant à eux, de quitter la Normandie pour faire construire la maison de leurs rêves à Vilamoura, station balnéaire de l’Algarve.

Un documentaire de Celine De Magalhaes.