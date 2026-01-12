Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ce rituel mystérieux est un peu gore Dans l’archipel des Bijagos, une cérémonie, qui en appelle aux esprits, consiste à décapiter un poulet à l’intérieur d’une...

Documentaire Les incroyables jardins artificiels de Singapour A Singapour, les jardins artificiels « Gardens by the Bay » sont spectaculaires.

Documentaire La Haute-Corse de village en village Sophie Jovillard découvre la Corse, cette île sauvage, farouchement campée sur ses traditions, aux paysages contrastés, entre mer et...

Article 4 infos insolites sur le Mexique Le Mexique est bien plus qu’une simple destination balnéaire bordée par les eaux turquoise des Caraïbes. C’est une terre...

Documentaire Le jardin de Monet à Giverny Ce jardin est connu dans le monde entier ! Nous déambulons dans ses allées en compagnie du jardinier anglais...

Documentaire Buffalo Round Up : à la rencontre des cowboys du sud Dakota 40 millions de bisons ont régné sur l’Ouest américain pendant des siècles. Les guerres entre indiens et colons européens...

Documentaire Business des croisières : bons plans et arnaques Les croisières attirent de plus en plus de vacanciers. Pour séduire les clients, les professionnels du secteur n’hésitent pas...

Documentaire Quand une chemise raconte Hawaï À Hawaï, la chemise est bien plus qu’un vêtement: c’est un symbole culturel. À Waikiki, elle est érigée au...

Documentaire Croisière & Covid Après plusieurs mois d’arrêt, les croisières reprennent avec de nombreuses contraintes et une clientèle réduite.

Documentaire Polynésie, la perle du Pacifique La Polynésie se caractérise notamment par ses couleurs et ses parfums. Depuis la découverte en 1767 de Tahiti, l’île...

Documentaire Le Danube de Vienne à Budapest Cette croisière est un classique. Elle relie Vienne à Budapest, les deux villes phares de l’ancien empire austro-hongrois. Valse...

Article A la découverte d’Alghero en Sardaigne Alghero, une ville pittoresque située sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, est un joyau caché qui mérite d’être...

Documentaire Echappées belles – Au fil du Rhône Sophie se ballade au fil du Rhône. Les gardiens de la grotte de la glace nous ouvrirons les portes...

Documentaire Les grandes marées de Saint-Malo Saint-Malo est le théâtre des plus grandes marées d’Europe : 4 fois par an, la mer déborde sur les...

Documentaire Le Vaucluse : trésors cachés de Provence Nous vous emmenons au cœur de la Provence, ce département aux terres gorgées de soleil est propice à la...

Documentaire Échappées belles – Week-end à Collioure Pour un week-end prolongé de détente, de découverte et de farniente, Raphaël de Casabianca se rend sur la côte...

Documentaire Pêche à la coquille (et aux ormeaux) à Saint-Brieuc Dans la baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes d’Armor, la pêche à la coquille Saint-Jacques se pratique généralement à...

Documentaire Acadie – la baie de Fundy La baie de Fundy, entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle Ecosse, est unique au monde. Elle est en perpétuel...