Documentaire



En Finlande, on créé un titan de 225 000 tonnes. Au cœur de la conception de l’Oasis of the Seas se trouvent deux entreprises renommées dans l’industrie de la construction navale : STX Finland (aujourd’hui connue sous le nom de Meyer Turku) et Aker Yards. Ces deux géants de la construction navale ont apporté leur expertise technique, leur savoir-faire et leur expérience accumulée au fil des décennies pour donner vie à ce navire exceptionnel.

L’équipe de conception était dirigée par des architectes navals de renommée mondiale, dont le génie créatif a été essentiel pour concevoir un navire aussi unique que l’Oasis of the Seas. Ces architectes ont travaillé en étroite collaboration avec des ingénieurs maritimes pour relever les défis techniques complexes liés à la construction d’un paquebot de cette taille et de cette envergure.

En plus des architectes et des ingénieurs, une multitude d’autres professionnels ont contribué à la réalisation de l’Oasis of the Seas. Des experts en design intérieur ont donné vie aux espaces luxueux et élégants à bord, tandis que des spécialistes en propulsion et en technologie maritime ont assuré que le navire soit à la pointe de l’innovation dans tous les aspects.