Documentaire

Films, séries, publicités, jeux vidéo, pornographie ou contes de fées… sans qu’on s’en rende compte, ces images et récits influencent notre sexualité. Depuis l’enfance, ils construisent inconsciemment nos désirs, définissent des normes et inspirent nos pratiques au quotidien.

Réalisée par Léo Favier et Edith Carron, la série s’applique à déconstruire tous nos stéréotypes en s’appuyant sur le décryptage d’extraits de films, jeux vidéo, ou séries, tous analysés et expliqués par plusieurs experts. Décomposée en sept chapitres, Culbute aborde toute une série de thèmes : consentement, virilité, regard masculin, orgasmes, exotisme, queer, et érotisation du viol.

Documentaire d’Edith Carron et Léo Favier disponible jusqu’au 20/12/2024