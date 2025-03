Documentaire

Les love dolls, ces poupées en silicones ressemblent à s’y méprendre à de vraies femmes. Des milliers d’hommes au Japon ont fait le choix d’en acquérir ou d’en louer, pour leur faire l’amour, mais aussi pour les vêtir, les emmener en ballade, ou les photographier. Véritable phénomène de société, on en trouve pour tous les goûts, à condition de débourser 5000 euros environ. Un documentaire de Nathalie Gros pour l’Effet Papillon.

Poupée sexuelle : comment faire son choix ?

À l’heure actuelle, il est devenu plus facile de se procurer des love dolls pour satisfaire ses besoins sexuels sans contraintes. Mais étant donné que ces poupées coûtent extrêmement cher, mieux vaut être prudent avant de faire un achat. Ici, vous trouverez quelques critères qu’il faut prendre en compte pour acheter un bon modèle.

La sensation voulue

Le choix d’une poupée sexuelle dépend avant tout des sensations que vous souhaitez ressentir. Pour maximiser votre plaisir, il est vivement conseillé d’opter pour les modèles les plus réalistes avec un corps en entier.

Pour un plaisir plus réel, trouvez un modèle avec lequel vous pourrez pratiquer diverses positions, par exemple. Selon vos fantasmes ou vos préférences, vous pourrez également chercher des love dolls qui savent parler ou gémir. Notez que toutes les marques ne proposent pas cette option.

Dans quelques années, certains fabricants projettent même de créer des poupées sexuelles qui imiteront la respiration des personnes réelles, qui auront la peau chauffée ou même un coeur qui bat.

En outre, sachez que les love dolls les plus réalistes sont dotées de tous les attributs féminins qui permettent de satisfaire les besoins sexuels des hommes. Elles sont dotées d’une partie génitale intégrée ou amovible et qui est accompagnée de vibromasseur. Certains modèles peuvent même sucer durant l’acte sexuel.

L’aspect de la poupée

Sur le web, vous pourrez aisément trouver une poupée sexuelle dotée d’une apparence qui vous plaise entre les multitudes de modèles vendus. Cependant, il est également possible de commander un modèle personnalisé. Dans ce cas-ci, vous serez libre de sélectionner certains paramètres comme la taille, le poids, la chevelure (longueur, type, etc.), la couleur de l’épiderme, la taille de la poitrine, etc.

Faites également attention à bien sélectionner le matériau utilisé pour fabriquer la peau. En effet, la douceur et la texture peuvent être impactées, selon la matière utilisée par le fabricant.

Votre budget

Pour acquérir une poupée sexe réaliste, vous devez compter, en moyenne, entre 2 000 à 10 000 €. Le coût dépend essentiellement ici de l’apparence des modèles que vous choisissez et surtout du matériau de fabrication utilisé pour la peau.

Notez que les silicones sont généralement 5 fois plus chers que les TPE. Cependant, le premier est bien plus résistant et réaliste que le second. Même si le TPE a l’avantage de faciliter les rapports et d’être bien plus agréable au toucher, ce matériau se déchire facilement.