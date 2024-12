Article

Avant de consommer un poppy, vous devez connaître ses effets sur le corps, en particulier sur le système nerveux. Inhalé par le nez, ce produit psychoactif afflue directement dans la tête, provoquant des vibrations vertigineuses et des sensations semblables à celles causées par l’alcool.

Impact immédiat sur le système nerveux central

Respirer du poppers peut avoir un effet quasi immédiat sur le système nerveux central. En raison de ses effets psychoactifs (libération de dopamine) et en libérant du monoxyde d’azote, il aide à lutter contre le stress et améliore l’expérience de la musique et de la danse. Résultat : une sensation de relaxation et de bien-être. Pour ressentir ces bienfaits, il faut acheter du poppers de qualité.

Réactions physiques et sensorielles

Les consommateurs témoignent d’un effet de « rush » au niveau de la tête et d’une sensation de légèreté en raison d’une augmentation de l’oxygénation du cerveau. Ils ressentent également une sensation d’ivresse passagère.

Quels sont les effets du poppers sur le système cardiovasculaire ?

Cette substance chimique dérivée du nitrite agit comme dilatateur vasculaire, c’est-à-dire qu’elle dilate les vaisseaux. Grâce à cette propriété, le poppy entraîne en effet une dilatation des vaisseaux sanguins conduisant à un état de relaxation profonde.

Influence sur la pression sanguine

Provoquant une vasodilatation, le poppers entraîne une baisse de la pression artérielle. Il peut être allié pour soulager certaines maladies cardiovasculaires.

Effets sur le rythme cardiaque

L’accélération du rythme cardiaque est un effet du poppers sur le corps. Consommé de manière régulière, il augmente le risque de tachycardie, d’où l’intérêt de respecter les dosages préconisés pour une consommation en toute sérénité.

Les impacts à long terme de l’utilisation du poppers

Les effets du poppy sur le corps, notamment sur le cerveau et le système cardiovasculaire, peuvent varier selon le type utilisé et la dose ingérée. Non considérés comme des substances psychoactives, ils ne présentent pas de risque de dépendance physique ou psychologique sur le long terme.

Conséquences sur la santé physique

La consommation de poppers cause :

Une relaxation musculaire, surtout des muscles lisses comme le vagin et l’anus,

Une accélération du rythme cardiaque,

Une facilitation de l’érection,

Un retard de l’éjaculation,

Un accroissement des sensations orgasmiques.

En revanche, certains effets secondaires peuvent en découler, tels que des maux de tête, des vertiges, des étourdissements, des problèmes de coordination et de somnolence.

La recherche scientifique sur les effets du poppers

Malgré leur utilisation répandue, les études scientifiques sur les poppers sont relativement limitées et souvent méthodologiquement complexes. La première raison qui explique cette situation est la réglementation. La vente et la consommation de poppers ne sont autorisées que dans certains pays, dont la France.

Résultats des études récentes

L’enquête ESCAPAD parue en mars 2022 a montré une baisse des consommations de drogues (tabac, cannabis et alcool) sur plus de 23 000 jeunes de 17 ans environ. En revanche, le nombre de jeunes à tester pour la toute première fois un poppers est passé à +25 %. Les quelques études disponibles à ce jour montrent que les nitrites d’alkyle à inhaler ne causent pas de pharmacodépendance. En revanche, certains praticiens soulignent la possibilité qu’ils entraînent une dépendance psychologique en raison de leur effet rapide. Les consommateurs ont tendance à décupler les prises pour prolonger les effets, expliquent les addictologues.

L’achat de poppers et leur consommation à des fins récréatives sont autorisés en France et dans certains pays de l’Europe. Il provoquerait une sensation d’euphorie, d’ébriété et de désinhibition, et ce, au bout de 30 à 60 secondes. Avant de tenter cette aventure, vous devez prendre connaissance de ses effets sur votre système nerveux et sur votre système cardiovasculaire.