Article

Les relations sexuelles peuvent être une activité physique intéressante, et certaines positions sexuelles permettent de brûler plus de calories que d’autres. Cependant, il est important de noter que l’intensité des mouvements, la durée de l’acte, et le niveau de forme physique des partenaires influencent également la dépense énergétique.

Voici un aperçu des positions sexuelles qui brûlent le plus de calories.

1. La cavalière (femme au-dessus)

La position de la cavalière, où la femme est au-dessus de son partenaire, permet à celle-ci de contrôler le rythme et l’intensité. Elle sollicite les muscles des jambes, des cuisses, et des abdominaux, ce qui en fait une position exigeante physiquement.

: environ 120 à 170 calories pour 30 minutes selon l’intensité. Calories brûlées pour l’homme : environ 70 à 100 calories.

Cette position est particulièrement efficace pour la femme, car elle nécessite un effort constant pour se maintenir en équilibre tout en exécutant des mouvements répétitifs.

2. L’Andromaque inversée

Une variante de la cavalière, l’Andromaque inversée, où la femme se positionne dos à son partenaire, permet également de travailler les mêmes groupes musculaires. En plus d’un effort sur les cuisses et les abdominaux, cette position sollicite aussi le bas du dos.

: similaire à la cavalière, entre 120 et 180 calories. Calories brûlées pour l’homme : environ 70 à 100 calories.

3. Le missionnaire actif

Le missionnaire, où l’homme est au-dessus, peut devenir une position énergique si l’homme s’implique activement en utilisant ses bras et ses jambes pour se soutenir et bouger de façon rythmée. Cette position engage particulièrement les muscles du haut du corps (bras, épaules, pectoraux) ainsi que les abdominaux.

: environ 100 à 150 calories pour 30 minutes si le mouvement est soutenu. Calories brûlées pour la femme : entre 50 et 70 calories.

La femme, même si elle est plus passive dans cette position, peut également engager ses muscles pour augmenter l’intensité et la dépense énergétique.

4. Le Doggy Style

Le « Doggy Style » est une position où les deux partenaires sont en position genoux au sol, avec l’homme derrière. Pour l’homme, cette position peut impliquer un effort physique notable s’il se penche et bouge de manière dynamique, impliquant principalement les muscles des cuisses, du dos, et des fessiers.

: entre 110 et 130 calories pour 30 minutes. Calories brûlées pour la femme : environ 50 à 90 calories, en fonction de sa participation active.

Si la femme se soutient en partie sur ses mains et genoux, elle engage aussi ses muscles des bras et du tronc, ce qui peut augmenter légèrement sa dépense énergétique.

5. Debout contre un mur

Le sexe debout est une autre position physiquement exigeante. Les deux partenaires doivent travailler pour maintenir l’équilibre, surtout si l’un des partenaires porte partiellement ou totalement l’autre. Cela demande un effort important, en particulier pour l’homme.

: environ 150 à 210 calories, surtout s’il supporte une partie du poids de sa partenaire. Calories brûlées pour la femme : environ 75 à 120 calories, dépendant de son implication.

Les muscles des jambes, des bras et du dos sont activement sollicités pour maintenir cette position, la rendant plus difficile sur une longue durée.

6. La levrette accroupie

Une variante du Doggy Style, la levrette accroupie est beaucoup plus exigeante physiquement. Dans cette position, la femme se met en position accroupie, ce qui engage intensivement les muscles des cuisses et des fessiers. Pour maintenir cette position, il faut un bon équilibre et une force musculaire accrue.

: entre 120 et 150 calories. Calories brûlées pour l’homme : environ 90 à 120 calories, selon l’intensité.

7. La position de la chaise

Dans cette position, l’un des partenaires s’assoit sur une chaise tandis que l’autre est assis à califourchon sur lui. Pour celui qui est en mouvement (souvent la femme), cette position fait travailler principalement les muscles des cuisses et des fessiers, surtout si les mouvements sont plus amples.

: environ 100 à 150 calories. Calories brûlées pour l’homme : entre 60 et 80 calories.

Facteurs influençant la dépense calorique

La dépense calorique durant les rapports sexuels varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment :

L’intensité : plus le rythme est soutenu, plus les muscles sont sollicités et plus de calories sont brûlées. La durée : plus l’acte dure longtemps, plus la dépense calorique sera importante. Le poids des partenaires : les personnes plus lourdes brûlent généralement plus de calories, car leur corps nécessite plus d’énergie pour accomplir un effort physique. Le niveau de forme physique : un corps en meilleure forme peut accomplir des mouvements plus intenses et plus longs, augmentant ainsi la dépense énergétique.

Conclusion

Certaines positions sexuelles, telles que la cavalière, le missionnaire actif, et le sexe debout, peuvent brûler un nombre significatif de calories, surtout lorsqu’elles sont exécutées avec intensité. Pour les couples cherchant à combiner plaisir et activité physique, varier les positions et maintenir un rythme dynamique peut être une excellente manière de rester en forme tout en s’amusant. Cependant, l’important reste avant tout de profiter du moment et de respecter les limites de son corps.