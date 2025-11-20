Avec les smartphones, les jeunes ont un accès presque illimité aux contenus pornographiques. Cette consommation qui peut avoir un impact sur leur sexualité, entre sexting, revenge porn et after-sex selfie, ainsi que sur la représentation qu’ils se font des rapports humains. Le porno est-il réellement un fléau ou est-ce qu’on en fait trop ? Reportage de Carol Haefliger suivi d’un décryptage en plateau avec la pédopsychiatre Séverine Cesalli et la sociologue Claire Balleys.