Article Les escorts de luxe en Suisse Symbole d’excellence, de neutralité et de raffinement, la Suisse séduit autant par son environnement paisible que par la qualité...

Article Les calendriers de l’Avent pour adultes : le plaisir de patienter autrement Oubliez les petits chocolats de votre enfance : le calendrier de l’Avent a bien grandi. Désormais, il ne s’adresse...

Documentaire Addiction au sexe – Rencontre avec des nymphomanes Entrer dans la peau d’un sex addict pour comprendre les tiraillements qui le déchirent et ce que cela dit...

Article Que peut un vibromasseur prostatique ? Les plaisirs intimes ne cessent d’évoluer, portés par l’innovation et une meilleure connaissance du corps humain. Parmi les dispositifs...

Conférence La question du désir et de la libido dans le couple Qu’est-ce qui influence le désir sexuel des femmes et des hommes ? Avons-nous la même libido, les mêmes fantasmes...

Conférence Mieux comprendre sa sexualité pour l’améliorer Ronan Moal est sexologue à Brest. Son crédo : Comprendre sa sexualité, c’est comprendre le monde. Améliorer sa sexualité,...

Documentaire Zizi et Zézette : stars de la TV en Suède « Zizi et Zézette » est un dessin animé destiné à inciter les enfants à prendre conscience de leurs...

Article Amour lesbien : comment vivre pleinement votre intimité ? Les relations amoureuses lesbiennes sont un épanouissement de l’amour et de l’intimité entre deux femmes. Cependant, il n’est pas...

Documentaire Un hôtel de passe à La Jonquera Ambiance cosy et sexy dans cet hôtel aux services un peu particulier…

Article Les Français aiment Genève pour ses services d’escorts Résumé des points abordésUne activité légale en Suisse Genève, charmante ville de Suisse, attire de plus en plus de...

Documentaire Nos enfants sous influence – Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation Documentaire explorant l’hypersexualisation de notre environnement ainsi que ses effets nocifs sur les jeunes. Nos enfants sont-ils poussés à...

Documentaire Hot girl wanted (2/2) Le documentaire s’intéresse aux monde du porno amateur américain, en partie délocalisé en Floride depuis que la Californie impose...

Documentaire Désir, plaisir et les secrets de la libido Le désir sexuel des femmes suscite beaucoup d’idées reçues. À la lumière des dernières recherches scientifiques, ce documentaire dévoile...

Documentaire Pop Porn Que ce soit dans les séries télé, la pop musique globalisée, la publicité, l’art contemporain, ou encore la littérature,...

Documentaire Artem & Eva | L’intimité d’un couple de hardeurs romantiques Artem et Eva se lancent dans le porno amateur pour financer leurs études. Bientôt repérée par l’industrie, Eva devient...

Podcast Sexualité et contraception : les grands bouleversements depuis 2006 Moins de pilule, plus de stérilets : que nous dit la dernière enquête de l’Inserm sur la sexualité des...