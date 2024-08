Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Guillaume de Brébisson, sexothérapeute et thérapeute psychocorporel et de couple. Vous arrive-t-il de vous questionner à propos de votre sexualité ? De faire l’amour en éprouvant des difficultés à y trouver un réel plaisir ? La sexualité en couple n’est pas toujours source d’épanouissement. De nombreux couples s’aiment mais n’ont plus de relations sexuelles. Il arrive, aussi, qu’ils aillent chercher du plaisir ailleurs. Guillaume de Brébisson a récemment publié un livre, Sexpanouir, les 7 secrets qui transforment votre vie sexuelle et amoureuse aux éditions First, dans lequel il dévoile des conseils pour transformer sa vie amoureuse.