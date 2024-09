Conférence

Comment une crise locale sur une partie du marché immobilier américain a-t-elle pu déclencher une crise financière puis économique à l’échelle de la planète ? Dans cet exposé, nous détaillerons le contexte du marché immobilier américain des années 2000 et les effets aggravants de la crise des subprimes tels que les mauvaises pratiques en vigueur de certains prêteurs, les anomalies des modèles d’agences de rating, les opportunités et les dangers du transfert de risque de crédit et de la titrisation, la difficulté d’identifier correctement et de quantifier les risques encourus, le manque de transparence des institutions financières, les faiblesses de la réglementation et de la supervision du système financier.

Les différentes crises qui se sont succédé depuis 2007 ont eu de nombreuses conséquences sur les mécanismes de régulation des marchés et des institutions financières, sur les pratiques de marché et, in fine, sur le financement de l’économie. Nous conclurons cet exposé par les éléments de contexte qui vont écrire l’histoire du risque de crédit pour les années et décennies à venir.