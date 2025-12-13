Documentaire

Septembre. Un mois maudit pour les Etats-Unis. Sept ans après les attentats qui ont soufflé les tours du World Trade Center, un nouveau vent de panique vient de balayer le pays. Après l’explosion, l’implosion.Lundi 15 septembre 2008, Lehman Brothers, l’une des plus grandes banques d’investissement américaines, fait officiellement banqueroute. Dès le lendemain, à l’ouverture de Wall Street, la réserve fédérale des Etats-Unis (FED) injecte 50 milliards de dollars de liquidités dans les circuits de refinancement des banques.

Quelques heures plus tard, la valeur du titre d’AIG, la plus grande société d’assurance au monde chute de 70 %.

Le « 11 septembre de Wall Street » a démarré.

Comment en est-on arrivé là ? Quelles répercussions cette crise américaine a-t-elle sur les autres pays ? Les Etats-Unis sont-ils encore les maîtres du jeu ? Qu’en pensent les grands économistes mondiaux ?

L’économie réelle va-t-elle subir le contrecoup de l’économie virtuelle ?

Pour répondre à ces questions les équipes de CAPA ont enquêté sur toutes les places fortes de l’économie et des finances mondiales.

A New York, là où tout a commencé. Sur le « floor » de Wall Street, la folie continue. Investisseurs, traders et petits porteurs sont décidés à rebondir.

A Londres, au cœur de la city, les (ex) employés de Lehman Brothers, cartons à la main, quittent leur bureau, abasourdis. En face, les oligarques et les pétrodollars arabes se frottent les mains.

A Paris, entre crise immobilière et difficultés rencontrées par les petits entrepreneurs, la France voit déjà sa consommation ralentir. Les prêts-relais, « »subprime » » à la française, étouffent aujourd’hui bon nombre de familles.

A Francfort, la grande place boursière de l’Europe, les banquiers sont discrets. Les épargnants, eux, se réunissent, « »entre euphorie et angoisse » ».

Chronique d’un nouveau désordre mondial.

Première Diffusion le 22/10/2008

Un film de Laurent Delhomme Victor Robert