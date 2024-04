Documentaire



De 1970 à 1973, les délégations américaine et nord-vietnamienne se réunissaient dans le plus grand secret, en banlieue parisienne, pour préparer la paix. Une plongée dans l’histoire avec, en prime, des extraits de ces âpres négociations. 21 février 1970, 9h30, dans une rue calme de Choisy-le-Roi. Une villa est le théâtre d’une rencontre qui bouleversera le destin des États-Unis et du Viêtnam. Dans le plus grand secret, le conseiller spécial de Richard Nixon et celui de Hô Chi Minh, deux diplomates que tout oppose, discutent pour la première fois d’une possible paix. D’un côté, Henri Kissinger, intellectuel, professeur à Harvard, homme public habitué à la lumière ; de l’autre, Lê Duc Tho, maquisard torturé par les Français, devenu l’un des cadres de la direction du Parti communiste vietnamien. Alors que la guerre redouble d’intensité, ils continueront à négocier pendant trois ans. Après quarante-cinq réunions secrètes dans trois villes de la banlieue parisienne, les accords de paix seront signés à Paris, en janvier 1973.

Outre l’intérêt de traiter un aspect méconnu – et pourtant primordial – de la guerre du Viêtnam, ce documentaire exhume des extraits sonores des entretiens entre Kissinger et Lê Duc Tho. Ils illustrent la forte tension inhérente à ces négociations mais aussi l’esprit, la ruse et les manœuvres des deux hommes. Par ailleurs, le film donne la parole à Henri Kissinger qui a accepté de revenir sur cette période pour donner son point de vue, forcément partial mais néanmoins très enrichissant.

Un documentaire de Daniel Roussel