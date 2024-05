Documentaire



L’A10, dite « l’Aquitaine », qui relie Paris à la rocade de Bordeaux, est l’un des axes les plus empruntés de France. Elle fait plus de 540 kilomètres. C’est la plus longue autoroute de France sous un même numéro. Des trafiquants en tout genre, en provenance d’Espagne ou du Maroc, cachent leurs marchandises dans des voitures familiales ou des camions. Le travail intense des gendarmes, des patrouilleurs et des douaniers a été suivi. Un documentaire d’Alban Patural, Mickaël Beurdouche.