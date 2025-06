Conférence

Les rovers Curiosity et Perseverance permettent d’analyser la surface de Mars comme des géologues le font sur Terre. Tandis que Curiosity a passé le cap des 10 ans sur Mars, Perseverance a déjà accompli deux ans d’acquisition de données. Dans cette conférence, nous expliquerons pourquoi aller sur Mars avec un rover, nous détaillerons leurs instruments et quelques-uns des résultats scientifiques les plus marquants, en particulier sur la nature et la composition des sédiments anciens. Nous expliquerons aussi comment se guide un rover à distance sur une autre planète.