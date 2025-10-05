Ressources Dans la même catégorie

Article C’est quoi, un trou noir ? Si l’idée de s’aventurer dans une dimension ou un monde différent vous intrigue, la pensée courante suggère qu’un périple...

Article Tout sur le soleil Avez-vous déjà réfléchi à quel corps céleste parcoure le périple autour du centre de notre galaxie en environ 200...

Documentaire Cosmos : en quête de nos origines D’où venons-nous ? Quelle est l’origine de l’univers ? Des questions fondamentales au cœur de l’un des plus grands...

Article Le système solaire, de sa création à sa fin Notre système solaire, avec ses vastes étendues et ses secrets bien gardés, a toujours captivé l’esprit humain. De la...

Podcast Sous les glaces d’Europe Le 13 avril 2023, la mission Juice de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) sera lancée depuis Kourou. Un programme spatial...

Conférence Ballade dans l’univers : à la découverte de Laniakea Une ballade et une aventure exceptionnelles dans l’infiniment grand et ses secrets. Astrophysicienne-cosmologue lyonnaise, Hélène Courtois a découvert les...

Conférence Détection de matière noire : signal inattendu En tentant de découvrir la matière noire, les chercheurs de la collaboration internationale XENON1T ont mesuré les désintégrations les...

Documentaire La naissance des exoplanètes Quelles sont les molécules en rotation avant la naissance d’une étoile ? Quels gaz entrent dans sa composition ?...

Documentaire Vénus : mort d’une planète Planète inhospitalière voisine de la Terre, Vénus a-t-elle déjà abrité la vie ? Sans réponse à ce jour, la question mobilise les...

Documentaire Les yeux dans l’univers 400 ans de découverte astronomique. Plus de 60 minutes de diaporama spatiale. Documentaire réalisé par Lars Lindberg Christensen

Conférence À la recherche des océans extraterrestres L’eau dans le système solaire n’existe jamais à l’état liquide, excepté sur la Terre. Par contre, il est admis...

Documentaire Onde de choc interstellaire A l’exception du Big Bang, les explosions les plus gigantesques de l’Univers sont les ondes de chocs interstellaires. Elles...

Documentaire L’ISS, la plus grosse structure construite par l’Homme dans l’espace Ce mastodonte est visible à l’œil nu lorsqu’il passe devant le Soleil. Il ne faut que 90 minutes à...

Documentaire Les mystères du cosmos – Les satellites Cette série entraîne les téléspectateurs sur l’origine et le fonctionnement de l’univers, qui fascine les hommes depuis des décennies....

Documentaire Expédition Mars (2/2) Le documentaire lève le voile sur deux robots géologues, à travers leur expédition sur Mars, un voyage extraordinaire empli...

Documentaire Au coeur du cosmos La lumière est étudiée sous tous les angles : son énergie, sa composition et sa vitesse, pour un voyage...

Documentaire Destination Cosmos – Météorites & astéroïdes \r

\r

Existe t’il un risque de collision entre la Terre et un Géocroiseur ? Aux vues du nombre d’objets célestes...

Documentaire L’odyssée interstellaire – Premier contact C’est l’histoire d’une épopée extraordinaire. Celle que l’homme fera probablement au cours du siècle prochain : un voyage entre...