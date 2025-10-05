Le 12 novembre 2014, l’Agence Spatiale Européenne a réussi un défi sans précédent dans l’histoire de l’humanité : se poser après un voyage de 10 ans sur la surface d’une comète. Ces corps glacés très primitifs sont considérés comme les résidus de la matière qui a servi à construire les planètes, au début de l’histoire de notre Système Solaire il y a 4,6 milliards d’années. Certains pensent que les comètes auraient même apporté une partie de l’eau sur Terre, ainsi que des molécules organiques. Cet exposé sera l’occasion de retracer le fil des évènements de la mission Rosetta, des dernières heures avant l’atterrissage du module Philae, jusqu’à l’arrivée des premières données, après de multiples rebondissements…
Avec Stéphane Le Mouélic.