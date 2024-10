Conférence

Depuis quelques années plus de 300 nouvelles planètes ont été découvertes autour d’étoiles proches du système solaire. Elles présentent de nombreuses surprises et en particulier, elles ne sont pas du tout à l’endroit où nous les attendions, et sur des orbites souvent très excentriques. Leur nombre semble très important, sans doute de l’ordre du milliard voire de dizaines de milliards rien que dans notre Galaxie. La vie pourrait donc apparaître dans des myriades d’endroits dans notre Galaxie, petit îlot d’étoiles perdu dans l’Univers.

La conférence fera le point sur ces découvertes et donnera quelques conséquences éventuelles et paradoxales sur la possibilité de trouver la vie ailleurs dans l’Univers. Le rôle du temps sera tout particulièrement souligné.