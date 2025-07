Documentaire

Ca ne paraît pas très grave et pourtant : le mal de dos des ados est à prendre au sérieux. Le poids du cartable conjugué à une mauvaise position assise peuvent avoir des répercussions sur la colonne vertébrale des enfants. L’an dernier, une association de parents d’élèves a organisé une pesée des cartables sur des élèves de CM2, 6ème et 5ème. Résultat : le poids moyen s’élève à 8 kg, ce qui représente 20% du poids d’un élève de 6ème, le double du maximum médicalement recommandé. Au-delà du cartable, c’est le bon vieux « tiens-toi droit » qui a disparu des principes d’éducation. Et pourtant : les élèves passent en moyenne 6 heures par jour sur les bancs de l’école. Ils sont également de plus en plus sédentaires. Résultat : leurs dos se courbent alors qu’ils sont en pleine croissance.

Un documentaire d’Elsa Le Peutrec