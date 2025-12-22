Documentaire

Les puffs, ce sont des cigarettes électroniques jetables de 5ème génération. Ces tubes colorés coûtent moins d’une dizaine de francs, ils sentent la pastèque, la fraise givrée, le chewing-gum ou le raisin glacé, mais contiennent souvent de la nicotine.

Depuis ce printemps, la consommation de puffs a explosé, principalement chez les adolescents, qui les découvrent souvent via les nombreuses vidéos postées par leurs pairs sur les réseaux sociaux. Le phénomène inquiète les professionnels de la santé et les enseignants.