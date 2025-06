Documentaire

Près de 40% des Français sont myopes et voient flou de loin; un handicap que l’on corrige souvent avec des lunettes ou par une opération. Mais certaines méthodes proposent de corriger la vue sans chirurgie ! Sont-elles vraiment efficaces?

Réalisateur : Sarah Lecoq

Demandez un diagnostic pour la myopie !

Seul un diagnostic vous permettra de trouver la solution la plus appropriée. De ce fait, vous ne pouvez pas supprimer ce problème de vue de manière naturelle. Pour tout comprendre sur la myopie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un professionnel ou de questionner un ophtalmologue. Il sera en mesure de réaliser un test pour savoir si vous êtes atteint de ce problème de vue qui touche de nombreux Français.

Lorsque vous êtes myope, vous avez tendance à avoir une vue plus ou moins floue. Un simulateur vous permettra notamment de savoir si vous vous trouvez dans cette situation. Il est important de noter que d’ici 2050, près de 50 % de la population sera atteinte par la myopie, il s’agit clairement d’une épidémie qui touche le monde entier.

Cela est sans doute engendré par la croissance des écrans, ils entachent la vue et fatiguent les yeux. Il n’est donc pas surprenant que de plus en plus de personnes soient contraintes de porter des lunettes ou encore des lentilles. Plus vous serez renseigné, plus vous pourrez agir rapidement. N’hésitez pas à contacter un ophtalmologue afin de réaliser le fameux test. Généralement, il est conseillé de se rendre une fois par an chez ce professionnel surtout si votre vue baisse.

Vous pouvez aussi adopter d’autres comportements en vous éloignant le plus possible des écrans.

Portez aussi des lunettes anti-reflet bleu puisqu’il a tendance à fatiguer à outrance vos yeux.

N’hésitez pas à vous reposer plusieurs heures par jour en vous offrant une déconnexion totale.

Si toutefois les symptômes persistent et si des problèmes de vue sont référencés au sein de votre famille, vous ne pourrez peut-être pas échapper à ces lunettes de vue. Plus vous agissez tôt, plus vous pourrez améliorer votre confort visuel.